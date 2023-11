Roma: Gualtieri, 'al lavoro su mobilità sostenibile'

"Quello di una mobilità pubblica sostenibile è un traguardo ambizioso. Rispetto a Parigi, Roma non ha la metro come la capitale francese ed è 10 volte più grande, per ragioni storiche. Comunque vi posso dire che anche a Parigi c'è tanto traffico...". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel corso del convegno 'L'Europa di Domani' in corso al Tempio di Adriano e organizzato dal gruppo editoriale Domani. "Roma - ha detto ancora - ha pochi abitanti rispetto alla sua superficie e ciò rende costoso il tpl. Negli anni sono stati fatti pochissimi investimenti. Non posso dire: risolvo tra due anni". Ciò detto, Gualtieri ha rivendicato di aver "aumentato gli investimenti sul ferro, per la metro C.

Allunghiamo la A e la B e progettiamo la D. Chiediamo alle Ferrovie di aumentare gli investimenti sui treni ma non ci stanno rispondendo con sollecitudine, realizziamo i tram. Stiamo cambiando la flotta bus". Infine lo sviluppo dell'intermodalita con lo sharing "anche nell'ultimo miglio".

Parallelamente si lavora per "ridurre l'esigenza di doversi sempre spostare, ed è la citta dei 15 minuti, in cui la maggioranza dei servizi sono vicini. C'è sui social una teoria complottistica dell'estrema destra per cui la città dei 15 minuti sia una strategia per tenere le persone a casa. Non è vero. I quartieri devono avere il più possibile i servizi".





