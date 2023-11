Via alle ruspe al residence Roma, tra 2 anni un asilo

Da luogo degradato a polo per l'infanzia, complesso residenziale e porta d'accesso al polmone verde della Valle dei Casali: è iniziata questa mattina la seconda e ultima parte della demolizione dell'ex Residence Roma di Bravetta, nel Municipio Roma XII. Con l'abbattimento del secondo comparto, costituito da 4 fabbricati e che sarà ultimato nella primavera del 2024, si completerà la demolizione di tutto il complesso: circa 100mila metri cubi di cemento abbandonati per oltre 15 anni. A dare il via ai lavori questa mattina è stato l'assessore all'Urbanistica dì Roma Capitale Maurizio Veloccia, con il presidente del XII Municipio Elio Tomassetti, assieme ai rappresentanti della proprietà Fondo "RTC Italy", gestito da Savills Investment Management SGR S.p.A., e dell'impresa, la Lumi asset management srl. La prima demolizione era avvenuta a luglio 2022 ed era terminata nella primavera del 2023. L'Ex Residence Roma, costruito negli anni '70, fu utilizzato per molti anni come sito di accoglienza e residenzialità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA