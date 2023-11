NonRestiamoinSilenzio, eventi Rai Radio 2-Una Nessuna Centomila

Rai Radio2 è al fianco delle associazioni che lavorano ogni giorno per il contrasto della violenza di genere e per produrre un vero cambiamento culturale in tal senso. Quest'anno, in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della violenza contro le donn' del 25 novembre, Rai Radio2 vuole lanciare un messaggio chiaro e forte, fatto di parole e musica, attraverso due eventi speciali.

Venerdì 24 novembre alle 21 in diretta radio dalla sala B di Via Asiago e in visual sul canale 202 del digitale terrestre, Radio2 e la Fondazione Una Nessuna Centomila presentano "#NonRestiamoInSilenzio", serata di musica e impegno condotta da Luca Barbarossa con la partecipazione di Fiorella Mannoia e tanti ospiti, tra i quali Noemi, Maria Chiara Giannetta, Ermal Meta, Vinicio Marchioni, Daniele Silvestri e Caterina Caselli in collegamento dalla sede Rai di Milano. Agli artisti si alterneranno le operatrici dei centri antiviolenza che lavorano a Bologna, Roma, Latina, Prato e Foggia. Le esibizioni musicali dal vivo verranno accompagnate dalla Social band di Rai Radio2.

"#NonRestiamoInSilenzio" è il messaggio che viene affidato da Rai Radio2 anche ad alcuni artisti come Paola Cortellesi, Serena Dandini ed Anna Foglietta, attraverso dei video che verranno proiettati durante la serata. I social di Radio2, inoltre, condivideranno la campagna social #NonRestiamoInSilenzio della Fondazione Una Nessuna Centomila, coinvolgendo tutte le conduttrici del canale. Oltre alla Fondazione Una, Nessuna Centomila, Radio2 è anche media partner di un'altra importante realtà per le donne impegnate nei processi di pace, contro ogni violenza, a cominciare da quella di genere: il festival "L'Eredità delle Donne" diretto da Serena Dandini, che si terrà a Firenze dal 24 al 26 novembre. Nello stesso giorno tutta la programmazione di Rai Radio2 sarà dedicata ma è solo un punto di partenza per Rai Radio2 che continuerà a tenere alta l'attenzione su questi temi e a offrirsi come piattaforma di diffusione per ogni iniziativa delle associazioni, come Una nessuna centomila, e di quelle realtà che ogni giorno combattono al fianco delle donne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA