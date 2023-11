Due miniconcerti in hub per passeggeri in partenza da Fiumicino

L'aeroporto di Fiumicino ha ospitato oggi, nella cornice della "Piazza" dell'area di imbarco A per i voli nazionali e Schengen del Terminal 1, un doppio concerto di musica lirica eseguito dal Quartetto di fiati dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Si è trattato di un nuovo evento di arte e cultura, tra i molti organizzati dalla società di gestione Aeroporti di Roma per l'intrattenimento dei passeggeri che, anche questa volta e per l'intera durata del concerto, hanno scattato foto e condiviso video con smartphone e tablet, così da conservarne un piacevole ricordo, per poi applaudire i musicisti al termine dell'esibizione.Tra i brani eseguiti dai musicisti Nicola Protani (flauto), Simone Sirugo (clarinetto), Giuseppe Gentile (clarinetto basso) e Alessandro Ghibaudo (fagotto), "Summertime" di Gershwin, "La vita è bella", di Piovani, "Vissi d'arte" di Puccini, "Nuovo cinema Paradiso" di Morricone e "Libertango" di Piazzolla.



