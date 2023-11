Cassazione, non dimostrato che Elder capì parola 'carabinieri'

Nella sentenza impugnata è fondato il vizio "laddove i giudici" di secondo grado "hanno ritenuto dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la circostanza dell'avere l'imputato" Elder "pacificamente a digiuno della lingua italiana, compreso di essersi venuto a trovare, in quei drammatici frangenti, di fronte a due Carabinieri". E' quanto scrivono i giudici della Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui hanno disposto un appello-bis per Lee Elder Finnegan e Gabriele Natale Hjorth, i due cittadini americani accusati dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, avvenuto a Roma nel luglio del 2019. Per Elder la condanna a 24 anni venne annullata con rinvio sulle circostanze aggravanti e sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Per Gabriele Natale Hjorth l'annullamento con rinvio riguarda l'accusa di concorso in omicidio. Nell'atto i giudici di Cassazione affermano che la corte di Corte di Assise di Appello della Capitale ha "ha basato il suo convincimento" sull'elemento che "la parola 'carabinieri' è ampiamente conosciuta anche all'estero.



