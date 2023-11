Wwf, Sos alberi ad Ostia per assorbire Co2 e rumore

In occasione oggi della "Giornata Nazionale degli alberi" il Wwf Litorale Laziale lancia un appello per la posa di maggiori alberature sui marciapiedi di Ostia e di tutto il X Municipio di Roma. Il Wwf ricorda, infatti, il "ruolo chiave" degli alberi nelle città per abbassare le temperature, assorbire Co2, acqua piovana, rumore ed inquinanti. Maria Gabriella Villani, Presidente del Wwf Litorale Laziale, sottolinea come "ad Ostia ed in tutto il X Municipio troppi marciapiedi sono senza alberi, ed in una città con ambizioni turistiche sarebbe ancor più importante che altrove". "Inoltre gli alberi che muoiono non vengono sostituiti e le loro aiuole rimangono vuote se non addirittura asfaltate.

Molti marciapiedi a Ostia sono ampi così da poter ospitare alberi che con la loro ombra d'estate mitigano il sole cocente e rendendolo più piacevole muoversi a piedi", evidenzia. "Per produrre ossigeno - spiega il Wwf - gli alberi assorbono la CO2 e fino ad un quarto del particolato atmosferico emesso dalle attività antropiche (traffico veicolare, riscaldamento, emissioni industriali), rendendo così più pura l'aria che respiriamo quotidianamente in città. Le chiome degli alberi sono in grado di assorbire anche le onde acustiche, fungendo da barriere fonoassorbenti e riducendo il rumore delle città che sempre più spesso raggiunge livelli ritenuti nocivi. L'ombra degli alberi, inoltre, abbassa localmente la temperatura di diversi gradi: questo consente di ridurre sia i consumi di aria condizionata che la mortalità estiva dovuta al fenomeno delle isole di calore". Ecco perché il Wwf sostiene "la regola del "3-30-300": 3 alberi visibili da ogni abitazione, 30% di copertura arborea in ogni quartiere ed uno spazio verde a non più di 300 metri da casa".



