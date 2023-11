Viterbo, celebrata la Virgo Fidelis, patrona dei carabinieri

La celebrazione, questa mattina alle 11 nella chiesa della Trinita', di Viterbo.

Erano presenti, le massime autorità civili e militari del capoluogo.

"Voi carabinieri siete chiamati non solo per far applicare leggi e regolamenti ma, anche per rendere più giusta e umana la società - ha detto il vicario del Vescovo; don Luigi Fabri - le vostre caserme sono presidi cittadini per l'ascolto delle persone, luoghi dove il fare per se stessi, diventa fare per gli altri".

In chiesa, accanto all'immagine della Virgo fidelis, i gonfaloni del Comune di Viterbo, della Provincia è delle associazioni d'arma e combattentistiche.

"La celebrazione di oggi rappresenta un momento di riflessione - ha detto il comendante provinciale dell'Arma Massimo Friano - di ricordo e insieme di rinnovazione concreta, operativa, del giuramento di fedeltà che la Virgo fidelis incarna, dell'impegno a prendersi cura delle comunità che ci sono affidate." Poi Rivolto alla sindaca Frontini: "Alla sindaca, nella settimana in cui si svolgono tante manifestazioni di sensibilizzazione e prevenzione alla violenza di genere, voglio idealmente rivolgere la promessa dell'impegno di tutti i carabinieri a trovarsi sempre pronti a fronteggiare questo vergognoso fenomeno e a sostenere i bisogni delle vittime. Purtroppo - ha concluso - anche stanotte siamo dovuti intervenire per bloccare e arrestare un uomo che, armato di spranga di ferro, si stava recando presso l'abitazione della sua ex compagna, vittima da tempo di atti persecutori. Le pattuglie sul territorio, rinforzate dai colleghi reparti speciali giunti da Roma, tra cui la Compagnia d'Intervento Operativo e le unità cinofile, lo hanno bloccato prima che potesse mettere in atto alcuno dei suoi propositi."



