Sace: 'Nel 2023 +10% l'export verso gli Emirati Arabi Uniti'

Nel 2023 l'export italiano verso gli Emirati Arabi Uniti è previsto crescere del 10%. Nei prossimi tre anni, in media, aumenterà del 6%. Tra i beni di consumo che vedranno le migliori performance si annoverano legno e arredo, mentre tra i beni di investimento si distinguono la meccanica strumentale e le apparecchiature elettriche.

Sono i dati presentati da Sace durante un evento con focus sugli Emirati Arabi Uniti, organizzato nell'ambito del progetto "Esportare in digitale", realizzato dalla stessa Sace in collaborazione con Promos Italia per presentare alle imprese italiane gli scenari di business e le nuove opportunità offerte dal digitale.

"Gli Emirati Arabi Uniti - spiega Sace - sono un paese dal profilo di rischio medio-basso, tra i migliori profili nell'ambito dei paesi emergenti. Inoltre si tratta del Paese del Golfo in cui si impiega meno tempo a espletare le operazioni di sdoganamento: 27 ore. Le numerose zone economiche speciali, 47 di cui 24 solo a Dubai, e aree industriali, lo rendono attrattivo per le imprese che commerciano beni e servizi nell'area del Golfo".



