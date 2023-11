Roma torna Capitale del green con 'Golf in piazza'

Domenica prossima, 26 novembre, a due mesi dal successo del team Europe in Ryder Cup, a Roma torna "Golf in Piazza". A Viale delle Magnolie, nel cuore di Villa Borghese, dalle 10 alle 17 prove di golf gratuite per un divertimento formato famiglia, tra sport, promozione e divertimento.

Dopo aver ospitato la Ryder Cup, terzo evento sportivo al mondo per importanza mediatica, Roma si prepara dunque a tornare, per un giorno, Capitale anche del golf. Con Villa Borghese pronta a trasformarsi, simbolicamente, in un "green".

Saranno 13 le postazioni di prova, tra attività di animazione e musica. L'obiettivo è quello di avvicinare sempre più persone al golf, disciplina inclusiva e trasversale. Per tutti.



