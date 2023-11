Roma, nuova illuminazione per lo Stadio delle Tre Fontane

Prosegue il progetto di potenziamento e adeguamento dello Stadio Tre Fontane di Roma. Nell'impianto dell'Eur è stata completata l'installazione di un sistema di illuminazione ad altissima efficienza con quattro nuove torri faro per l'omologazione Figc e Uefa che consentiranno il regolare svolgimento delle gare in notturna. Lo rende noto il Campidoglio.

Grazie alla sinergia tra Ati Tre Fontane, concessionaria dell'impianto capitolino presieduta da Ugo Pambianchi che ha avviato il progetto di riqualificazione nel 2015, l'As Roma e l'assessorato allo Sport guidato da Alessandro Onorato, lo Stadio Tre Fontane sarà pronto ad accogliere la prima gara casalinga della As Roma Femminile contro l'Ajax nella fase a gironi della Uefa Women's Champions League in programma giovedì 23 novembre alle 21. Oltre al restyling illuminotecnico, i lavori ultimati per questa fase hanno previsto il posizionamento di circa 3.000 sediolini rimovibili per il pubblico sulle tribune.

"È stato un percorso faticoso e complesso, ma enormemente gratificante - ha affermato Pambianchi - abbiamo completato i lavori in 35 giorni, con 3 gare in mezzo e alcuni giorni di maltempo, centrando un traguardo che ci sembrava impossibile.

Con questa fase siamo al 60% del nostro progetto: proseguiremo il nostro cronoprogramma con l'allestimento di un centro fisioterapico, un campo polivalente coperto e una nuova tribuna sul lato corto con club house e sala media".

"L'importante traguardo raggiunto oggi - ha aggiunto Bavagnoli - è frutto della coesione tra As Roma, Roma Capitale e Ati Tre Fontane. Quello che stiamo vivendo è l'ulteriore conferma dell'investimento costante che la proprietà Friedkin sta facendo sulla nostra squadra femminile".

"Siamo riusciti a sbloccare una situazione di stallo burocratico che si trascinava dal 2018 - ha concluso Onorato - Abbiamo mantenuto la parola data ai tifosi e insieme all'As Roma e all'Ati Tre Fontane, con un gran lavoro di squadra, siamo pronti a far giocare per la prima volta in casa le ragazze dell'As Roma anche nelle competizioni internazionali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA