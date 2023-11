Opera Roma, Giambrone 'Scorsa stagione 240mila spettatori'

''Abbiamo chiuso la scorsa stagione con 240mila spettatori paganti. E' un numero importante, prepandemico. Siamo usciti bene dalla pandemia. Il teatro è sempre pieno''. Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro dell' Opera di Roma illustra con soddisfazione i dati che confermano la risposta del pubblico alle proposte della Fondazione musicale della Capitale. ''Apriamo la nuova stagione con numeri altrettanto interessanti - ha detto nel corso della presentazione della inaugurazione il 27 novembre con Mefistofele di Arrigo Boito per la regia di Simon Stone -. Per la prima volta c' è una crescita significativa anche degli abbonati, intorno al 10 per cento ma ancora in aumento. Non solo il teatro è pieno di pubblico ma di spettatori che si fidelizzano sempre di più. La pandemia ci vede uscire forti, è un fenomeno che riguarda tutta la lirica, ma è un bel segnale. Questo è un teatro che ha sold out quasi tutte le sere, una dimostrazione di come la città e il paese apprezza le attività che programmiamo''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA