'Lo sguardo del tempo' a Roma, al Tempio di Romolo

Si intitola 'Lo sguardo del tempo. Il Foro Romano in età moderna' l'allestimento al Tempio di Romolo, aperto al pubblico fino al 28 aprile. E' il racconto della storia del Foro Romano tra il Cinquecento e il Novecento, quando era un paesaggio semi-rurale ai margini della città, attraverso una ricca serie di testimonianze iconografiche, riproposte in copia o in digitale (disegni, stampe, quadri, fotografie, filmati), e l'esposizione di una raccolta di reperti come modelli, libri, micro-mosaici, ventagli e strumenti scientifici.

Gli oggetti allestiti nel Tempio sono tutti legati alla cultura del Grand Tour e alla vita quotidiana e professionale di chi visse e lavorò nel Foro Romano. L'allestimento temporaneo concentra l'attenzione su alcuni temi : la riscoperta dell'antico nel Rinascimento; l'uso del Foro Romano come cava di materiali per la costruzione della Roma moderna; il Foro come paesaggio classico ideale e come spazio rurale; il Grand Tour e l'interesse degli eruditi; i primi studi scientifici e progetti di sistemazione dell'area; l'uso civico e politico dello spazio durante l'età dei nazionalismi e nella contemporanea civiltà di massa. "L'idea di questo nuovo allestimento temporaneo - spiega Alfonsina Russo, direttore del Parco archeologico del Colosseo - nasce dalla volontà di potenziare e allargare la nostra capacità di raccontare ai visitatori i tanti valori culturali ancora inespressi del Parco. Il Foro Romano è stato forse il luogo e il paesaggio più rappresentato e amato della storia europea, ed è un luogo che appartiene di diritto a tutta l'umanità. Il tempio di Romolo - prosegue Alfonsina Russo - si trova lungo la via Sacra, sul percorso che ogni giorno migliaia di turisti fanno per visitare il Foro Romano. La sua posizione e la sua straordinaria forma architettonica ci sono sembrati ideali per offrire ai visitatori un punto di sosta e riflessione didattica, che fosse, almeno per chi entra dall'Arco di Tito, un vestibolo di ingresso e accoglienza al Foro Romano".



