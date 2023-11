In Vaticano il Concerto con i poveri il 15 dicembre

Sarà, come da tradizione, l'Aula Paolo VI in Vaticano ad ospitare la quarta edizione del Concerto con i Poveri e per i Poveri, "l'iniziativa dedicata alle persone più svantaggiate alle quali si vuole offrire un'esperienza di Bellezza attraverso la musica unita ad un gesto concreto di carità", sottolinea il Vaticano.

L'evento, in programma venerdì 15 dicembre alle ore 17.30, vedrà infatti riservare 3000 posti alle persone meno fortunate, compresi i senza fissa dimora, i migranti e coloro che vivono situazioni di disagio sociale. Saranno loro gli "ospiti d'onore" dell'evento, invitati a partecipare attraverso il Dicastero per il Servizio della Carità e numerose associazioni di volontariato che li assistono quotidianamente, e ai quali verrà successivamente distribuita una cena al sacco ed altri generi di conforto.

La direzione d'orchestra è affidata alla direttrice d'orchestra Speranza Scappucci, che si alternerà sul podio con mons. Marco Frisina per guidare l'Orchestra e il Coro del Teatro dell'Opera di Roma. Saranno sul palco anche i 200 elementi del Coro della Diocesi di Roma.

In programma una selezione dei capolavori di Mozart, Rossini e Tchaikovsky, arricchiti da celebri brani natalizi nazionali ed internazionali.

La partecipazione al Concerto con i Poveri e per i Poveri è gratuita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA