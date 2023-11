Giubileo:prefetto,'Roma sempre obiettivo, ma attenzione massima'

"Se Roma è effettivamente in pericolo, anche in vista del Giubileo? Roma è sempre stato un obiettivo di grandissima importanza, è il centro della cristianità, però c'è moltissima attenzione, moltissima vigilanza, ma anche attività informative di carattere preventivo". Lo ha detto il prefetto di Roma Lamberto Giannini, che ieri ha tenuto una lezione all'università Lumsa. "È importante - si legge in una nota dell'ateneo che riporta le sue parole - riuscire a prevenire andando a individuare i soggetti pericolosi e riuscire comunque a neutralizzarli. Spesso, quando si tratta di cittadini stranieri si è proceduto ad allontanarli dal territorio nazionale affidandoli alle autorità dei propri paesi. Bisogna continuare così, bisogna fare anche molta attenzione al web, che è spesso un veicolo di propaganda importante e lancia messaggi che possono creare del fermento tra personaggi che si trovano poi sul posto". Anche i cittadini "sicuramente possono aiutare, è bene avere una grande attenzione, ma chi può aiutare molto sono anche le stesse comunità islamiche che possono segnalare e individuare quei soggetti che hanno delle derive di carattere radicale".

"Noi - ha detto ancora il prefetto - abbiamo la necessità di anticipare il più possibile per poter prevenire. Mentre noi ci rammaricavamo per quello che era successo a Charlie Hebdo, al supermercato kosher e al Bataclan, nelle nostre carceri si festeggiava e si passava la voce che c'era la rivincita nel nome, abusato, dell'unico Dio e s'inneggiava a questo. Quindi noi monitoravamo questi soggetti, cosa che non si era mai fatta prima, per cercare di verificare quella che era stata la loro azione per fare in modo che all'uscita dal carcere venissero espulsi dal territorio nazionale. Lo stesso va fatto senza mollare la guardia adesso - ha concluso Giannini - per attenzionare ogni manifestazione particolarmente virulenta, come stiamo vedendo in questi giorni, dove si stanno montando delle campagne vergognose di natura antisemita. Ed è importante riuscire ad agire su questi soggetti per andare ad evitare poi guai maggiori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA