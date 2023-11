Frana su Provinciale, chiusa la Roccasecca - Castrocielo

La Strada Provinciale SP137, tra Roccasecca e Castrocielo, è chiusa da oggi a causa di tre grossi massi che si sono staccati da un costone e che sono finiti sulla sede stradale dopo avere travolto e sradicato alcuni ulivi nel corso della loro caduta. In quel momento non transitavano mezzi e solo per questo non ci sono stati feriti. Vista la grandezza dei massi e la concreta possibilità di nuovi smottamenti, il sindaco di Castrocielo Gianni Fantaccione ha disposto l'immediata interdizione dell'area, con un provvedimento di limitazione del traffico nel tratto che da Castrocielo conduce alla frazione Roccaseccana di Caprile.

Sul posto da questa mattina sono al lavoro i tecnici dell'Amministrazione provinciale di Frosinone per valutare la complessiva portata del rischio ed avviare gli interventi di messa in sicurezza, inoltre un geologo contattato dal Comune ha avviato una prima analisi.

La situazione, a monte del distaccamento, ora viene monitorata anche attraverso l'utilizzo dei droni per capire se si tratti di un episodio isolato o di un movimento franoso più consistente.

L'area da cui si sono staccati i massi la scorsa estate era stata coinvolta da un incendio ed è forse questo, unito alle piogge, ad aver determinato il cedimento del terreno.

Nelle settimane scorse, sempre a causa della caduta massi, è stato chiuso un tratto della superstrada Cassino - Sora, deviando il traffico tra Sant'Elia Fiumerapido e Belmonte Castello.



