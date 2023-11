Blitz eco attivisti al Senato, danni a facciata per 40mila euro

Ammonta a circa 40 mila l'importo dei lavori effettuati per il ripristino della facciata e del portone del Senato dopo il blitz effettuato il 2 gennaio scorso da attivisti di Ultima Generazione che lanciarono vernice rossa sui muri di Palazzo Madama. E' quanto emerge dagli atti depositati oggi dall'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza di Senato e Ministero dei Beni Culturali costituiti parti civile assieme al Campidoglio, nell'ambito del processo, davanti al giudice monocratico di Roma, a carico di tre ambientalisti. Gli imputati sono accusati di danneggiamento aggravato.

Nel corso dell'udienza è stata ascoltata anche una consulente di parte, nominata dal difensore degli imputati. "La vernice utilizzata è a base d'acqua - ha spiegato il consulente -.

Quella azione non poteva produrre alcun danno permanente. Se non fosse intervenuta l'Ama, la pittura sarebbe scomparsa con la pioggia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA