Universi Seriali. Teorie, Pratiche e Testi di un fenomeno tv

Le serie tv sono ormai le regine degli ascolti e del consumo dell'intrattenimento di oggi tra tv e streaming. Una novità che si è consolidata negli ultimi anni, coinvolgendo autori di qualità, investimenti, piattaforme distributive che sono diventate anche soggetti di produzione autonoma.

La XXIX edizione del Convegno Internazionale di Studi Cinematografici dell'Università Roma Tre è dedicata agli "Universi Seriali. Teorie, Pratiche e Testi delle Serie Audiovisive". Tre giorni dedicati a sondare la complessità dei prodotti audiovisivi serializzati, analizzando le principali tendenze della ricerca su aspetti storici, teorici, produttivi e industriali dell'universo dei contenuti in serie.

Queste produzioni, caratterizzate dalla presenza ricorrente di elementi che coinvolgono fortemente il pubblico, creano relazioni affettive, emotive, intellettuali ed artistiche. Il campo è visto e include diverse produzioni, come cinema seriale delle origini, podcast, videogame, show televisivi, format televisivi e narrazioni seriali per lo streaming.

Il convegno si terrà dal 22 al 24 novembre 2023 al DAMS dell'Università Roma Tre, Via Ostiense 139, AULA 6 con oltre 50 relazioni in panel tematici, il convegno è impreziosito dalla presenza di tre keynote speaker di respiro internazionale: Pia Majbritt Jensen, (Aarhus University), Alexander Dohest (Antwerp University), Luisa Cotta Ramosino (Direttrice delle Serie Italiane, Netflix) Nell'ambito del convegno ci saranno due serate al Teatro Palladium, nell'ambito del Palladium Film Festival CineMaOltre, il 22 e il 23 novembre: • Due volte che sono morto con Paolo Nori alle ore 21 - in collaborazione con Chora Media e RaiPlaySound • Crash tra finzione e realtà. Masterclass di Cristiana Farina (showrunner e autrice) in conversazione con Giorgio Grignaffini (Direttore Editoriale Taodue film, Università IULM di Milano) - giovedì 23 novembre ore 21



