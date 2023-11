Roma: avviato primo impianto solare di una Comunità energetica

"Questa mattina abbiamo inaugurato il nuovo impianto fotovoltaico 'Le Vele' sul tetto dell'istituto Leonarda Vaccari di viale Angelico 22. Si tratta del primo ad essere attivato in una comunità energetica di Roma". Così in una nota la presidente del Municipio Roma I Centro Lorenza Bonaccorsi.

Il nuovo impianto, composto da 198 moduli, produrrà una potenza di 82,17 KWp di energia pulita. Il risparmio è di circa 43 tonnellate di CO2 all'anno, che equivalgono a circa 1438 alberi. Nell'atrio dell'istituto è stato installato uno schermo che monitora in tempo reale i dati energetici, come il consumo e la produzione di energia, ma anche quelli ambientali, come la quantità di Co2 risparmiata o il corrispondente in meno di carbone consumato.

"Con l'inaugurazione di oggi mettiamo un'eccellenza dentro un'altra eccellenza - ha affermato Bonaccorsi - Qui infatti c'è la prima comunità energetica di tutto il territorio del Comune di Roma. E questo è uno degli esempi più concreti di cosa vuol dire fare interventi di sostenibilità nei territori. Questo impianto risponde infatti al problema del consumo di energia, in modo sostenibile e innovativo, in una zona che soffre, tra l'altro, di una storica mancanza di aree verdi, che determina la creazione di aree di calore. Crea inoltre comunità, che è la finalità vera e l'anima autentica dell'istituto Vaccari, un vero e proprio presidio sociale e culturale. Questo progetto- ha concluso Bonaccorsi - nasce qualche mese fa grazie all'impegno di tutti e soprattutto dell'istituto Vaccari. Voglio anche ringraziare Edison, partner fondamentale del progetto, così come il Banco dell'energia e Federconsumatori".



