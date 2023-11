Tragedia sul lavoro al centro di Roma. E' accaduto all'interno del cantiere di un palazzo in via Ludovisi, in zona via Veneto. Dalle prime informazioni, sembra che l'operaio sia rimasto schiacciato da un macchinario. Sul posto é intervenuto il 118 che inutilmente ha provato a rianimarlo e i carabinieri della Stazione via Vittorio Veneto e della compagnia Roma Centro.



