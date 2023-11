Carceri: Delmastro, 'priorità è ripristinare ordine e sicurezza'

"La priorità è ripristinare ordine, legalità e sicurezza all'interno degli istituti carcerari". Lo detto il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro oggi in visita alla casa circondariale Mammagialla, di Viterbo.

Delmastro era accompagnato dall'onorevole Mauro Rotelli e dal consigliere regionale Daniele Sabatini.

Come ripristinare la sicurezza? Per Delmastro: "con più agenti: abbiamo 5000 e passa agenti ormai in formazione. Con una dotazione che sia degna di una forza dell'ordine, con scudi anti sommossa, caschi antisommossa, kit anti sommossa.

Con regole chiare e certe di ingaggio, con i protocolli operativi che dicono alla polizia penitenziaria fino dove potersi spingere per ripristinare ordine, legalità e sicurezza all'interno degli istituti.

Una volta che gli istituti saranno in sicurezza il trattamento sarà più facile da erogare, perché il trattamento è un segmento della sicurezza ma deve essere fatto, appunto in sicurezza".

Delmastro, ha poi accennato ad un futuro progetto che potrebbe prevedere il rimpatrio dei detenuti stranieri.

"Stiamo lavorando in un contesto di grande prospettiva all'interno del piano Mattei, anche su quello.

Il sovraffollamento carcerario funzionava così: ogni volta che l'Europa ci accusava di sovraffollamento carcerario, qualcuno faceva un provvedimento svuotacarceri - ha sottolinetao Delmastro - Il governo Meloni non lo farà mai, noi abbiamo lavorato sull'edilizia penitenziaria: 80 milioni nel Pnrr, 166 milioni di interventi di edilizia penitenziaria, sbloccati 2 settimane fa. L'altro asset è quello dei detenuti tossicodipendenti che, meriterebbero probabilmente di finire in comunità terapeutica, per avere una seconda chance per davvero, e l'ultimo asset è quello dei detenuti stranieri, a proposito di questo, all'interno del piano Mattei stiamo verificando trattati bilaterali per eseguire nel paese di provenienza le sentenze penali italiane."



