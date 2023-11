Tangenziale est, task force per ripristino decoro e sicurezza

Sono stati rimossi complessivamente circa 325 quintali di materiale vegetale e 210 metri cubi di materiale indifferenziato; riaccesi 52 punti luce attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti e la riparazione di alcuni guasti sulla rete di illuminazione pubblica; puliti 97 ricettori idraulici tra griglie, caditoie e bocche di lupo; cancellati circa 1.200 metri quadrati di scritte vandaliche. Sono i risultati dell'operazione congiunta partita ieri notte per il ripristino del decoro urbano e della sicurezza stradale sulla Tangenziale Est.

Il primo intervento ha interessato il tratto tra viale Castrense e Batteria Nomentana. I lavori proseguiranno fino alla Galleria Giovanni XXIII e si concluderanno tra venerdì 24 e sabato 25 novembre, con chiusure notturne per ridurre i disagi ai cittadini.

All'operazione di ieri notte - spiega una nota di Roma Capitale - hanno partecipato 66 tecnici del Servizio Giardini, 47 dell'Ama, 24 di Areti (Gruppo Acea), 4 del Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale e 4 dell'Ufficio Speciale Decoro Urbano.

Complessivamente sono stati impiegati 145 operatori e utilizzati 52 automezzi tra cui bobcat, escavatori, spazzatrici, autocarri con cestelli e mezzi per il trasporto del materiale rimosso.

Gli interventi hanno riguardato in particolare il verde urbano, con la rimozione del materiale vegetale e delle piante infestanti, il diserbo stradale, lo sfalcio dell'erba e la potatura degli alberi. Sono state effettuate la rimozione dei rifiuti, il ripristino dei punti luce, la cancellazione delle scritte vandaliche e la disostruzione delle griglie e delle caditoie attraverso l'utilizzo di canal jet. In servizio anche 19 pattuglie della Polizia Locale per la chiusura di tutti gli accessi stradali e lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza.



