Roma, riapre il Casale dei Cedrati a Villa Pamphilj

Dopo un lungo contenzioso è stato riaperto a Roma in Villa Pampilj il Casale dei Cedrati.

All'inaugurazione erano presenti il sindaco Roberto Gualtieri, l'assessora capitolina all'Ambiente Sabrina Alfonsi, il presidente del Municipio XII Elio Tomassetti e le associazioni del Casale dei Cedrati.

"Un bellissimo evento per la città - scrive su Facebook l'assessora Alfonsi - che dimostra l'impegno concreto dell'amministrazione nel rilancio di una struttura molto amata dal territorio che ha tutte le potenzialità per essere un polo culturale e ambientale di eccellenza, un autentico bene comune.

Continueremo ad accompagnare e sostenere l'attività del Consorzio con la convinzione che quello del Casale dei Cedrati sia un modello virtuoso per la gestione condivisa di buona parte dei beni immobili dei nostri parchi che si basa sul rapporto pubblico-privato, con l'obiettivo di valorizzare la vocazione di queste strutture per la fruizione culturale, ambientale, ricreativa e sportiva".

In occasione dell'iniziativa, Ama ha allestito uno stand per sensibilizzare i romani sulle corrette modalità della raccolta differenziata, con particolare attenzione al compostaggio domestico. Gli eco-informatori aziendali hanno proposto un'attività didattica di educazione ambientale e compostaggio per adulti e bambini. Sono stati inoltre distribuiti sacchetti di compost, fertilizzante di alta qualità, e bustine per la raccolta delle deiezioni canine. "Siamo ben lieti di aver dato il nostro contributo a questa giornata di festa - ha affermato il direttore generale di Ama Alessandro Filippi - Ritengo, infatti, sia molto importante trasmettere messaggi eco-sostenibili alle famiglie romane anche in queste occasioni di svago e spensieratezza, coinvolgendo adulti e bambini in giochi e attività didattiche sulle buone pratiche della raccolta differenziata dei rifiuti".



