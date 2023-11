Qualità della vita, Roma 33esima su 107 province

Roma, nella classifica finale sulla qualità della vita si posiziona al 33esimo posto su 107 province esaminate, scalando una ventina di posizioni rispetto al 2022. È quanto emerge nella classifica annuale sulla qualità della vita 2023 realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma, arrivata alla 25esima edizione.

Nelle province e città metropolitane centro settentrionali appartenenti al cluster "metropoli" si sottolinea una "forte ripresa", negli ultimi due anni. Tendenza "post-Covid" che è ben rappresentata "dal secondo posto del capoluogo lombardo, dai dati di Bologna e Firenze, ma anche dalla performance di Torino (31ª) e Roma (33ª), che scalano una ventina di posizioni rispetto al 2022".

Secondo la classifica, in materia di "Affari e Lavoro", la regione Lazio è fuori dalle prime dieci posizioni a maggioranza occupate da province del nord Italia. Roma si trova al 64esimo posto. Viterbo al 67esimo.

In materia di disoccupazione maschile (nella fascia di età compresa tra i 15 e i 64 anni), il Lazio compare con la prima provincia, Latina, in 52esima posizione mentre per quanto riguarda la disoccupazione femminile, Roma si trova al 54esimo posto.

Nel Sistema Salute Roma è in decima posizione. In generale, i servizi sanitari si concentrano prevalentemente nelle province in cui è presente un grande centro urbano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA