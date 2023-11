Maltrattamenti agli animali, sequestrata un'azienda a Pontinia

Gli animali vivevano tra liquami, senza acqua e con mangimi contaminati. Molti vitellini erano legati e affetti da malattie. Poco distante dalle stalle sono state trovate due carcasse di vitelli bufalini non smaltiti, una discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e lo scarico dei liquami nel canale attiguo all'azienda.

Per tutti questi motivi un'azienda zootecnica di Pontinia, in provincia di Latina, che si occupa dell'allevamento di bufale e i 117 animali che erano all'interno sono stati posti sotto sequestro ieri dai carabinieri della stazione di Pontinia, unitamente al gruppo carabinieri Forestali di Latina, al Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Latina e con il supporto del servizio veterinario dell'Asl di Latina.

La titolare è stata denunciata per maltrattamento di animali, scarico non autorizzato di acque reflue industriali e attività di gestione di rifiuti non autorizzata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA