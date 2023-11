Intossicati dai funghi, in quattro finiscono in ospedale

Avevano raccolto dei funghi durante un'escursione nei boschi fatta venerdì in mattinata e poi li hanno cucinati e mangiati la sera per cena. Ma in quattro sono finiti al Pronto Soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone con chiari sintomi di avvelenamento.

Padre, due figli e suocero, tutti di Frosinone, hanno accusato vomito, brividi e febbre. I medici hanno individuato subito la causa ed hanno immediatamente applicato i protocolli per evitare conseguenze ancora più gravi all'apparato digerente.

I quattro sono tuttora ricoverati in osservazione: la loro vita non è in pericolo.



