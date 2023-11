Infermiera del pronto soccorso aggredita da una paziente

Un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino è stata aggredita nella mattinata da un'anziana paziente che si trovava da ieri in osservazione per un forte stato di agitazione.

All'improvviso l'anziana si è scagliata contro l'infermiera che era in servizio procurandole la distorsione del quinto dito della mano destra. Per lei la prognosi è di 15 giorni.

Per il responsabile Sanità Pubblica Cisl Fp Frosinone Vincenzo Gaetani e la responsabile Cisl Fp Polo D Rosaria Piscopo "dopo la chiusura degli altri reparti Spdc (il servizio psichiatrico di diagnosi e cura) la situazione è diventata insostenibile visto che Cassino è il punto di riferimento per l'intera provincia di Frosinone". Manca la forza pubblica. A Cassino non c'è un posto fisso di polizia attivo ogni giorno ed in tutte le fasce orarie, attualmente è presente solo nei giorni lavorativi dalle 8 alle 14.

Sull'episodio è intervenuto anche il segretario generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo: "Quello che è successo stamattina a Cassino pone ancora una volta l'attenzione sulla mancanza di sicurezza all'interno dei presidi sanitari. Abbiamo chiesto costantemente l'intervento delle istituzioni, dalla Regione all'Asl, al fine di evitare questa situazione di pericolo. Ad oggi nulla è stato fatto".





