Controlli in stazioni Lazio,10mila identificati in una settimana

Oltre 10mila persone identificate, 2 arresti, 15 denunce, 428 pattuglie impiegate in stazione e 19 contravvenzioni amministrative. E' il bilancio dell'attività della polizia ferroviaria del compartimento per il Lazio nell'ultima settimana in ambito regionale.

Particolare rilievo ha assunto nei giorni scorsi l'operazione "Alto impatto" con controlli straordinari all'interno della stazione di Roma Termini. Arrestati dagli agenti della Polfer due stranieri responsabili, in concorso tra loro, di furto aggravato di uno zaino. Gli agenti, durante il consueto servizio antiborseggio all'interno dello scalo ferroviario, hanno notato due uomini aggirarsi tra i viaggiatori con fare sospetto e ne hanno seguito gli spostamenti, fino a quando sono stati sorpresi nella flagranza a derubare un viaggiatore. La refurtiva, effetti personali e capi d'abbigliamento del valore di circa 900 euro, è stata recuperata e restituita alla vittima che ha sporto regolare denuncia. I due, accompagnati all'ufficio immigrazione, sono stati muniti di decreto di espulsione.

E nei giorni scorsi personale di Polfer, Questura e commissariato San Giovanni ha eseguito il sequestro, disposto dall'autorità giudiziaria, e sgomberato un edificio di proprietà delle Ferrovie dello Stato dove si erano indebitamente introdotti 4 stranieri, identificati e denunciati, per occupazione abusiva.



