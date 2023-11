Il Belgio è in vantaggio per 4-0 sull'Azerbaigian al termine del primo tempo della partita di Bruxelles valida per il gruppo F delle qualificazioni europee.

Assoluto mattatore del match è il romanista Romelu Lukaku, autore di tutte e quattro le reti segnate finora dalla sua nazionale. Il n.9 le ha realizzate nel giro di venti minuti, dal 17' al 37' pt.

Il Belgio era già qualificato a Euro 2024 prima di questa partita.



