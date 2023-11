Viterbo, scassina la scuola per rubare soldi e merendine

L'hanno trovata i carabinieri di Orte, nascosta dentro il ripostiglio di una scuola superiore di Vignanello, in provincia di Viterbo. La donna aveva con se un sacco pieno di merendine e 500 euro in monete che aveva appena rubato insieme ai dolciumi, scassinando, il distributore automatico dell'istituto scolastico. Si tratta di una 52enne italiana, con numerosi precedenti per reati analoghi.

A tradire la donna, il cancello posteriore della scuola, e la porta tagliafuoco che aveva scardinato per entrare. I militari, che si erano recati sul posto per una segnalazione, vedendo gli accessi forzati hanno perlustrato la scuola trovandola nascosta in un ripostiglio con ancora addosso la refurtiva, il piede di porco, la tronchesi e il cacciavite che aveva usato per forzare il distributore.

La 52enne, è comparsa davanti al giudice con l'accusa di furto con scasso e ha patteggiato la pena in 4 mesi di reclusione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA