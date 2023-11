Due musicisti ciociari suonano organetto in disco di Guccini

Sono di Alessandro Parente e Laerte Scotti, due musicisti di Coreno Ausonio, gli organetti che accompagnano due brani del nuovo disco di Francesco Guccini.

"Maria la guerza" e "La Maduneina dal baurgh d' San Pir" sono due delle ballate che compongono l'ultimo lavoro - in ordine di tempo - del maestro di Pavana, presentato nei giorni scorsi secondo lo stile di Guccini, in una balera di Milano. Lo stesso titolo del disco d'altra parte è significativo: "Canzoni da osteria".

Alessandro Parente e Laerte Scotti sono stati ospiti dell'artista nella festa organizzata dalla casa discografica Bmg per lanciare il nuovo album che esce a un anno di distanza dal disco "Canzoni da intorto".

"Siamo partiti di notte - ha detto Laerte Scotti - per raggiungere Milano con il cuore pieno di emozioni: possiamo dire che siamo di casa a Pavana perché andiamo a trovare spesso Guccini. Per me è un sogno si è avverato: vedo il mio nome affianco a quello del cantautore che grazie a mio zio ho conosciuto da bambino, un vero finale da film". Per Alessandro Parente "E' stato un onore aver partecipato al disco. Andando via, ho salutato Guccini con questi suoi versi: fingo di aver capito che vivere è incontrarsi, aver sonno, appetito, far dei figli, mangiare, bere, leggere, amare, grattarsi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA