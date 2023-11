Devastata la sede Cgil a Lavinio, il sindacato sporge denuncia

'Hanno attaccato la casa dei lavoratori. Era completamente messa a soqquadro', la Cgil di Lavinio, località in provincia di Roma, sporge denuncia contro ignoti ai Carabinieri, per l'atto vandalico avvenuto ieri che ha portato alla devastazione della sede. "Viviamo in un contesto territoriale particolare ma non possiamo escludere nulla. Una cosa è certa: qualunque sia stato lo scopo, il gesto rimane molto grave. Hanno attaccato la casa dei lavoratori", lo dice all'ANSA, Alessandro Vona, segretario generale della Flai Cgil Roma Sud Pomezia Castelli che ieri ha trovato la sede della Cgil del litorale messa completamente a "soqquadro".

"Proprio poche ore prima dello sciopero e della straordinaria manifestazione di Piazza del Popolo, la sede della Flai Cgil di Anzio-Lavinio è stata oggetto di una vera devastazione. Mobili rotti, computer spaccati, cassetti all'aria. Le immagini restituiscono un atto grave e vandalico. Un gesto vile, che vorrebbe colpire l'attività che quotidianamente facciamo nel territorio a sostegno di lavoratrici e lavoratori, a volte in contesti difficili in cui fenomeni di sfruttamento colpiscono i soggetti più deboli", avevano annunciato ieri, in una nota, Stefano Morea, segretario generale della Flai Cgil di Roma e del Lazio e Alessandro Vona. "Non è certo con questi atti che fermeranno il nostro impegno e la nostra attività al fianco di lavoratrici e lavoratori stranieri e italiani che ogni giorno si rivolgono con fiducia a noi".



