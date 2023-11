Studenti, 'oggi abbiamo manifestato in 44 città'

"Oggi abbiamo manifestato in almeno 44 città - ha spiegato Camilla Piredda, coordinatrice dell'Unione degli Universitari - insieme agli studenti medi.

Manifestazioni studentesche così capillari non si vedevano da tempo. Il Governo è stata bocciato, deve rendersi conto che questa Legge di Bilancio è uno schiaffo agli studenti e ai giovani. Meloni e Bernini aprano gli occhi! Pretendiamo che il Governo modifichi la finanziaria, stanziando nuove risorse su istruzione e diritto allo studio. Continuiamo a sostenere lo sciopero di Cgil e Uil, mentre non arretriamo su borse di studio, fondo affitti, alloggi universitari e salute mentale".

L'Udu fa sapere che oggi sono state organizzate iniziative con la Rete degli Studenti Medi a Palermo, Catania, Caltanissetta, Potenza, Matera, Lauria, Taranto, Lecce, Napoli, Benevento, Cagliari, Sassari, Roma, Viterbo, Rieti, Latina, Sud Pontino, Bracciano, L'Aquila, Ascoli Piceno, Ancona, Perugia, Firenze, Bologna, Modena, Forlì, Ferrara, Parma, Torino, Genova, Imperia, Milano, Mantova, Pavia, Bergamo, Verona, Padova, Vicenza, Adria, Treviso, Venezia, Trento, Trieste e Udine.





