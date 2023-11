Scontro fra due auto a Roma, muore una 85enne

Incidente mortale in via della Bufalotta a Roma. Vittima dello scontro tra due auto una donna di 85 anni. Sul posto la polizia locale del III Gruppo Nomentano. A quanto ricostruito, in una delle macchine si trovava alla guida una donna di 63 anni, trasportata in codice rosso in ospedale e la passeggera di 85 anni, deceduta sul colpo. A bordo dell'altro veicolo c'era una famiglia di origini filippine (padre, madre e due bambini di 4 e 6 anni) tutti trasportati in ospedale per accertamenti.

Dalle prime informazioni, sembra si tratti di uno scontro frontale ma sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Coinvolta anche una macchina in sosta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA