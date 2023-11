Proseguono il servizio le linee metro A e B/B1, chiusa la metro C (ultime corse alle 8.59) mentre per la Termini-Centocelle, i bus, i filobus e i tram sono possibili riduzioni o interruzioni fino alle 13. È il punto, alle ore 9, dei trasporti pubblici di Roma reso noto da Atac in avvio di sciopero.



