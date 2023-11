Romaeuropa, Bombino e Fatoumata a gran finale il 19 novembre

Gran finale, il 19 novembre, della trentottesima edizione di Romaeuropa con Qudus Onikeku, Ballaké Sissoko e Lorenzo Bianchi Hoesch, Bombino e Fatoumata Diawara.

Sarà un'unica giornata di musica e spettacolo in tutte le sale dell'Auditorium Parco della Musica 'Ennio Morricone', grazie alla corealizzazione con Musica per Roma. Inaugurato il 6 settembre, il Festival presieduto da Guido Fabiani, con la direzione generale e artistica di Fabrizio Grifasi, ha proposto 138 appuntamenti e 300 repliche di spettacolo in più di due mesi di programmazione. Oltre 500 artisti hanno disegnato e abitato "le geografie del nostro tempo" restituendo il senso del titolo scelto per questa edizione che ha visto la partecipazione di 55.000 presenze complessive.

"Ancora una volta Romaeuropa afferma la sua propensione all'ascolto del presente e la sua capacità di disegnare una mappa geografica articolata in cui si incontrano i grandi maestri della creazione contemporanea, l'attenzione al repertorio nazionale e internazionale e lo sguardo verso il futuro raccontato dalle più giovani generazioni" ha detto Grifasi. "Siamo molto felici di questi risultati. Romaeuropa torna a rendere l'Italia e la sua capitale centro del dialogo e del confronto della cultura nazionale dello spettacolo con la creatività internazionale"" ha sottolineato Fabiani.

A partire dalle 17 del 19 novembre al via le esibizioni in tutte le sale all'insegna della contaminazione. Apre la giornata Qudus Onikeku con il folgorante RE:incarnation: un rituale collettivo in cui si intrecciano la cultura yaruba e i canoni della performing arts della cultura europea. Dialogo musicale tra tradizione e innovazione quello costruito da Ballaké Sissoko e Lorenzo Bianchi Hoesch, tra gli artisti più rilevanti della scena etnica e jazz. Bombino presenta dal vivo il suo ultimo album Sahel. Chiude la serata, alle ore 21:30, la regina dell'afrofuturismo Fatoumata Diawara che presenta live il suo ultimo album London Ko.

Romaeuropa Festival tornerà con la sua trentanovesima edizione dal 4 settembre al 17 novembre 2024.



