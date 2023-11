Irregolarità in cucina, Nas multano due locali in Ciociaria

Doppio intervento dei carabinieri del Nas di Latina in locali della provincia di Frosinone: hanno ispezionato un locale a Torrice ed uno a Cassino controllando il rispetto delle regole in materia di igiene ed alimenti.

In entrambi i casi i carabinieri hanno rilevato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, che hanno fatto poi scattare il sequestro di 190 chili di prodotti alimentari, in parte privi delle etichette di tracciabilità ed in parte conservati senza le procedure di autocontrollo. In totale sono state elevate sanzioni per un totale di 7500 euro.

In uno dei due locali, specializzato in ristorazione etnica, la Asl di Frosinone ha disposto la chiusura fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie.



