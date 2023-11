Hashish e marijuana in casa, arrestato un 33enne

I carabinieri di Amaseno hanno arrestato un 33enne del posto con l'accusa di 'detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti'. L'arresto è scaturito da una serie di appostamenti compiuti dai militari che hanno portato alla perquisizione dell'appartamento del 33enne.

All'interno sono stati trovati 360 grammi di marijuana, 40 grammi di hascisc, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 1050 euro che secondo i carabinieri era il provento dell'attività di spaccio. La droga ed il denaro sono stati sequestrati, mentre il 33enne è stato portato in caserma per le formalità di rito.

L'uomo, secondo quanto disposto dalla Procura della Repubblica di Frosinone, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Poi per lui, all'esito dell'udienza di convalida, è stato applicato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



