Gualtieri, 'entro il 2026 termovalorizzatore e impianti'

"Sui rifiuti lavoriamo con umiltà sapendo che l'obiettivo della consiliatura è avere il termovalorizzatore, perché sarà finito, gli impianti e una città pulita e decorosa". Lo ha ribadito il sindaco di Roma Roberto Gualtieri oggi ad Agorà su Rai 3. "Ieri ho potuto annunciare che è uscita la gara per il termovalorizzatore - ha aggiunto - Il progetto è bellissimo. Sarà il meno inquinante d'Europa e metterà in sicurezza per sempre Roma che potrà produrre energia pulita dai suoi rifiuti".

Rispetto alla pulizia delle strade "dopo una pesante crisi a maggio, a seguito della scoperta di truffe nella manutenzione, ora grazie al nuovo management la situazione è molto migliorata.

Non è ai livelli che Roma merita ma il trend è costante".





