Auto in fiamme nella notte a Tor Bellamonaca, alla periferia di Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda serata di ieri in via dell'Archeologia evitando che il rogo si propagasse a un appartamento al primo piano, a cui sono andate a fuoco le tapparelle. Sul posto la polizia di Stato che indaga sull'accaduto.



