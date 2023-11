Statua trafugata nel 2010, domani a Tito la restituzione

Trafugata nel 2010 dalla chiesetta Madonna delle Grazie di Tito (Potenza), una statua di legno, risalente al XVI secolo, sarà restituita domani, venerdì 17 novembre, dal Nucleo Carabinieri Tutela patrimonio culturale in una cerimonia che si terrà alle ore 17 nella Parrocchia di San Laviero Martire, nella Chiesa del Convento di Sant'Antonio da Padova della città lucana.

La statua è stata scoperta - nel corso di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Viterbo - presso un antiquario del Lazio, che l'aveva posta in vendita on line.



