Sequestrati circa centomila euro stamattina durante uno sgombero a Ostia antica per la riacquisizione di un appartamento dell'Ater occupato abusivamente. Il denaro è stato trovato in un armadio durante le attività effettuate da polizia e polizia locale. L'immobile era disabitato ed è stata trovata anche una macchina contasoldi.

Sono in corso indagini per verificare la provenienza.



