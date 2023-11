Manifestazioni, cortei e sciopero dei mezzi pubblici, venerdì nero a Roma

Venerdì nero domani nella Capitale per lo sciopero indetto da Cgil e Uil tra manifestazioni, cortei e l'agitazione di 4 ore nel trasporti pubblico di Atac e Roma Tpl. Metro, Tram e bus a rischio per lo sciopero indetto dalle 9 alle 13. Alle 9,30 a piazza del popolo manifestazione con i segretari generali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Anche gli studenti scendono in piazza. La Rete Studenti Medi con un corteo alle 8.30 che da piazza Barberini arriva fino a piazza del Popolo per unirsi alla manifestazione di Cgil e Uil. I collettivi di alcuni licei si sono dati appuntamento alle 10 a piazza Esquilino. Un corteo di Osa e Cambiare rotta con i Palestinesi alle 9 dalla Piramide al Miur.

A Roma lo sciopero nel trasporto pubblico riguarda l'intera rete Atac e l'intera rete RomaTpl. Sulla rete Atac, fa sapere l'azienda che gestisce il trasporto pubblico capitolino, lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Sono garantite le corse sull'intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.59 e dalle ore 13.00. Non garantito il servizio sull'intera rete dalle ore 9.00 alle ore 13.00, fa sapere ancora l'Atac sul sito.



