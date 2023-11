Sassi contro due bus nella notte, danni ma nessun ferito

Sassi contro due autobus nella notte.

Il primo episodio intorno alle 22.30, a Sant'Angelo Romano, in provincia di Roma. Un mezzo Cotral, senza passeggeri a bordo, è stato centrato dal lancio di sassi nel centro storico della cittadina. Danneggiati due finestrini laterali. Sul posto i carabinieri della stazione Sant'Angelo Romano. Il secondo episodio, intorno a mezzanotte, in via Candoni nei pressi del campo nomadi dove un bus della linea 981 dell'Atac è stato colpito da un sasso che ha incrinato il vetro della porta laterale. Anche in questo caso non ci sono stati feriti. Sul posto i carabinieri della Compagnia Eur.



