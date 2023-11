Il vino della Tuscia si impone al Premio Roma

Sono tre i vini della Tuscia che hanno conquistato il podio della prima edizione del concorso per i migliori vini di Roma e del Lazio "Premio Roma". La cerimonia di premiazione del concorso si è svolta oggi nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma.

La prima classificata nella categoria vini rossi tranquilli da vitigni autoctoni del Lazio è stata la società agricola Le Querce Antiche Le Lase con il vino Thesan del 2018. Secondo e terzo posto per la società agricola cooperativa Viticoltori dei Colli Cimini: l'argento per il Greco di Vignanello Doc 2022 nella categoria vini bianchi tranquilli da vitigni autoctoni del Lazio e il bronzo, per il Vignanello Doc Superiore Secco 2022 nella categoria vini bianchi tranquilli dop, docg e doc.

Il concorso era promosso dalla Camera di Commercio di Roma e realizzato da Agro Camera in sinergia con l'Azienda Speciale Sviluppo e Territorio e le Camere di commercio della regione, tra cui quella di Rieti Viterbo.

"Due concorsi che ribadiscono il grande percorso di crescita a livello qualitativo dei prodotti delle imprese produttrici di vino e birra dell'Alto Lazio - ha detto il presidente della Camera di Commercio Rieti Viterbo; Domenico Merlani - un percorso che vede affiancati il sistema camerale ed il tessuto produttivo delle province di Rieti e Viterbo nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari locali unita alla promozione turistica di un territorio sempre più attrattivo dal punto di vista naturalistico, culturale ed enogastronomico".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA