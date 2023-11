Expo: Rocca,'più di sogno, cosa importante aver fatto squadra'

L'Expo di Roma "è più di un sogno. È una sfida importante. Abbiamo competitor fortissimi, ne siamo consapevoli, ma pensiamo che Roma abbia le sue buone ragioni per aggiudicarsi questa possibilità.

Detto questo, importante è il segnale che c'è dietro questa candidatura: la capacità di fare squadre e di lavorare assieme.

Non esistono divergenze quando ci sono obiettivi così. E questo sia per quanto riguarda le istituzioni sia per i corpi intermedi e le parti sociali. Tutti diamo una mano in un'unica direzione".

Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della conferenza stampa 'Insieme per realizzare un sogno - Il Lazio per la fondazione Roma Expo 2030", organizzata in Regione assieme ala Fondazione Expo Roma 2030.

"Concentriamoci sull'esito. Mancano pochi giorni e vediamo quello che accadrà però certamente questa squadra con questi risultati deve continuare a lavorare, a prescindere - ha sottolineato Rocca - . Un territorio, come quello del Lazio e di Roma, merita questa capacità di fare gruppo e sinergia".



