Da Cero, Philips e Heineken progetto fotovoltaico in Lazio

Cero Generation, Philips e Heineken annunciano l'avvio di Pontinia, un nuovo parco fotovoltaico da 70 Mw. Il progetto è il primo in Italia ad aver firmato un accordo della durata di 10 anni con un consorzio multinazionale, che vede il coinvolgimento dell'azienda produttrice di birra Heineken e dall'azienda di tecnologia sanitaria Philips.

Situato nella provincia di Latina, Pontinia consentirà a Heineken e Philips di poter contare su energia pulita sufficiente ad alimentare l'equivalente di oltre 47.000 case ed evitare insieme circa 40.000 tonnellate di Co2 all'anno.

Pontinia è anche tra i primi progetti in Italia a combinare la produzione di energia solare con l'agricoltura. Il 65% circa dei 135 ettari su cui è situato il progetto sarà utilizzato per le colture agricole. Cero sta collaborando, inoltre, con la Fattoria Solidale del Circeo per le attività di agricoltura che consentiranno nuovi posti di lavoro.

"Siamo felici di vedere il nostro progetto di Pontinia raggiungere l'operatività commerciale e iniziare a produrre energia più pulita", sostiene Marta Martinez Queimadelos, ceo di Cero Generation.

"Nel settore sanitario c'è una crescente spinta a limitare il nostro impatto sull'ambiente. Siamo impegnati a ridurre le emissioni lungo l'intera catena del valore dell'assistenza sanitaria", evidenzia Robert Metzke di Philips.

"Stiamo accelerando la transizione verso la decarbonizzazione dei nostri birrifici. Insieme ai nostri colleghi del Global Procurement, abbiamo fatto grandi progressi nell'adozione di energie rinnovabili", evidenzia Marco Faes di Heineken.



