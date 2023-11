A Fiumicino scuole protagoniste 'Settimana Nati per leggere'

Al via, sul territorio di Fiumicino, ad una serie di appuntamenti per la "Settimana Nazionale Nati per Leggere". La Biblioteca dei Piccoli, la prima biblioteca nel Comune costiero completamente dedicata ai bambini, promuove eventi dedicati al tema dei "Diritti alle Storie!" in biblioteca e nelle scuole. Sabato 18 novembre, alle 10:30, presso la Sala di via del Buttero a Maccarese, ci sarà una maratona di "Letture ad Alta Voce" aperta a bambini e bambine, genitori, insegnanti, educatori. "Un appuntamento per tutti coloro che condividono il piacere di leggere con i bambini e le bambine e la convinzione di tutelare il loro diritto alle storie.

Condurranno la staffetta di letture Laila Aronica e a Francesca Villa, che supporteranno i partecipanti nella lettura e nell'ascolto delle storie più amate dai lettori". Lunedì 20, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'infanzia e della adolescenza, nell'atrio del sede del Comune di Fiumicino sarà esposta la Mostra "Io, io e… gli altri?", dedicata ai diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Anche alcune scuole del territorio saranno protagoniste della rassegna con le letture ad Alta Voce con il contributo di lettori d'eccezione. Martedì 21, presso la scuola dell'Infanzia di via Coni Zugna (IC Porto Romano), ad Isola Sacra, è prevista la partecipazione dell'Assessore alla Cultura, Valentina Torresi. Nel pomeriggio, alle 16.45, seguiranno le Letture ad Alta Voce nella sala della Biblioteca dei Piccoli, a Maccarese. Giovedì 23, presso la scuola dell'infanzia di Testa di Lepre (IC Maccarese), è in programma un incontro di letture con un intervento del vice sindaco Giovanna Onorati.



