Via a lavori della strada che attraversa le Gole del Melfa

Sono partiti oggi i lavori di messa in sicurezza della Strada Provinciale 7 'Roccasecca - Casalvieri' più noto come 'Tracciolino' antica strada che attraversa le Gole del Melfa.

I lavori sono stati appaltati dall'Amministrazione Provinciale di Frosinone e prevedono l'installazione di reti metalliche ancorate e distacco delle pietre pericolanti. Il tratto interessato è quello tra il km 5 ed il 5+600, nel territorio di Colle San Magno, con un impegno economico di 105mila euro. I lavori si sono resi necessari a causa della pericolosità del versante di destra caratterizzato da pendenze molto ripide.

Permetteranno anche le opere di bonifica per la rimozione dei rifiuti abbandonati a valle.

La strada collega la Valle del Liri con la Valle di Comino.

Analisi fotogrammetriche realizzate con i droni e sopralluoghi sugli ammassi rocciosi hanno permesso di analizzare in dettaglio le pericolosità, definire dove eseguire il distacco dei blocchi precari e l'installazione di reti armate.

Per la messa in sicurezza verranno impiegati circa 600 metri quadrati di rete metallica armata, verrà chiusa la strada verso monte e verranno segnalate le zone con prescrizione di esercizio.



