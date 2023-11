Pianista russo Andrei Gavrilov torna a esibirsi a Roma

Andrei Gavrilov, grande pianista di scuola russa, torna ad esibirsi a Roma dopo oltre venti anni di assenza. Il musicista sarà sul palco il 18 novembre alle 17:30 nell' Aula Magna della Sapienza per la stagione dell' Istituzione Universitaria dei Concerti. Il programma prevede 4 Notturni di Chopin, la Sonata in si minore di Liszt e Quadri di un'esposizione di Musorgskij. Andrei Gavrilov è nato a Mosca nel 1955 in una famiglia di artisti. Nel 1974, all'età di 18 anni, ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale Tchaikovsky e nello stesso anno ha debuttato al Festival di Salisburgo sostituendo Sviatoslav Richter. Da allora ha avuto una carriera internazionale straordinaria con esibizioni con le più grandi orchestre del mondo e nelle sale da concerto più prestigiose.

Nel 1984 ha presentato con successo una petizione per la libertà a Mikhail Gorbaciov, diventando il primo artista sovietico a cui è stato concesso il permesso di rimanere in Occidente senza dover chiedere asilo politico. Tra il 1994 e il 2001 si è preso una pausa di 7 anni, durante i quali non ha tenuto quasi nessun concerto, dedicandosi agli studi di filosofia e religione e alla ricerca di nuove idee e nuovi approcci alla musica. Nel 2001 è tornato sulle scene con una tournée in Russia. Nel 2019 ha fondato la propria etichetta discografica UCM dove ha realizzato la rivoluzionaria serie di registrazioni "consapevoli", "Musica come coscienza vivente".



