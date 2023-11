L'albero di Natale di Roma quest'anno non sarà "a Piazza Venezia perché lì c'è un cantiere per realizzare la stazione della metro più bella del mondo, un capolavoro di ingegneria e arte. Lavoreremo per rendere il cantiere più bello, vestirlo anche artisticamente. Dove sarà posizionato l'albero di Natale? Ve lo diremo". Così a Metropolis su Repubblica.it il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA